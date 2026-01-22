Domínguez: «Queremos dar continuidad y hacer disfrutar a nuestra gente»

El Pontevedra, con motivo del partido de mañana ante el Mérida en tierras extremeñas, se vio en la obligación de adelantar la rueda de prensa previa a la mañana de ayer, a diferencia del horario matutino del viernes. Precisamente con el tema de los horarios, el entrenador grana, destacó esa atípica preparación para la cita. «Es una semana rara, porque te desubica. Jugar el sábado ya te cambia rutinas, jugar el viernes más todavía. Incluso el día de partido, al ser a las 21:00, pasas casi todo el día esperando. Hay que adaptarse. Como entrenador, el horario que más me gusta es el domingo por la tarde, porque te permite semanas normales y más lógicas. El sábado por la tarde también está bien, pero el viernes a las 21 horas altera planes, y además condiciona la semana siguiente», explicó.

La cita frente a los emeritenses, en el que podría ser el octavo partido consecutivo invicto, podría acercar más la meta de la permanencia virtual y seguir consolidándose en la zona noble. «Sobre todo fuera de casa estamos rindiendo muy alto. Cinco victorias, dos empates y solo tres derrotas, encajando muy poco. El equipo es fiable en general, y fuera nos estamos sintiendo bien. En estas dos salidas, con el foco primero en Mérida, intentaremos sacar los tres puntos. Es importante sumar cada semana para mantener la sensación de continuidad, acercarnos al objetivo y dejar atrás la derrota de Lugo. Queremos dar continuidad y hacer disfrutar a nuestra gente», desarrolló el ourensán.

Pese a que todavía resta una sesión previa al partido, programada para esta misma mañana, antes de realizar el desplazamiento a Mérida, está toda la plantilla disponible para el encuentro, a excepción de Álex González y Benjamín Garay, que sigue lesionado. Brais Abelenda, Alberto Gil y Tiago, que acusaron molestias durante el derbi frente al Arenteiro están completamente recuperados, mientras que Miguel Cuesta regresa después de cumplir su sanción en dicho encuentro.

Noticias relacionadas

Sobre el equipo que visitarán, el combinado de Fran Beltrán, que hace dos meses jugó en Pasarón con empate a unos, Domínguez habló claro de sus fortalezas. «Su ADN y estilo es parecido: les gusta ir hacia adelante, presionar, transitar, y tienen talento individual. Chiqui es el máximo asistente del grupo y Álvaro, su delantero, el máximo goleador. Tienen gente fiable en medio campo, buena línea defensiva y un gran portero. Están construidos para pelear por puestos de playoff. Jugamos contra ellos hace dos meses y no ha habido cambios grandes. Querrán engancharse al playoff, que lo tienen cerca, y nosotros intentaremos mantener distancias», aseguró al respecto.