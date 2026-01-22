1 de febrero, fecha de la Pedestre de San Brais

Salcedo acogerá el domingo 1 de febrero de 2026 la XIV Carreira Pedestre San Brais, una cita ya consolidada que reunirá a corredores y corredoras de todas las edades bajo el lema «Una carrera que nos une. 14 años corriendo juntos». La prueba tendrá salida y meta en el aparcamiento inferior del Carrefour de Salcedo, con recorrido exterior y categorías adaptadas a cada edad. Las carreras infantiles comenzarán a las 11.15 horas y la prueba absoluta arrancará a las 12.30 horas. Habrá categorías desde chupete hasta veteranos, con distancias entre 100 m y 6,6 kilómetros