Triunfo, permanencia y nuevo fichaje

El domingo, el CW Pontevedra recibía al CW Dos Hermanas en Rías do Sur, logrando una nueva victoria ya la permanencia matemática en Nacional Femenina.

El encuentro comenzó con un ritmo parsimonioso, debido a que el equipo acusó la falta de costumbre al horario del partido. Sin embargo, la narrativa cambió por completo tras el primer descanso. En la segunda mitad, el CW Pontevedra logró imponer su rigor defensivo, lo que permitió que el juego ofensivo empezara a fluir con mayor claridad y acierto.

El nombre propio del partido fue el de Andrea Andión, cuya actuación estelar le valió el reconocimiento como mejor jugadora del encuentro.

Junto a ella, cabe destacar el papel de Alba, quien firmó una vez más una actuación brillante, siendo esencial para el esquema colectivo a pesar de no haberse llevado el premio individual.

Esta victoria resulta fundamental, ya que asegura matemáticamente una plaza entre los cuatro mejores del grupo y luchar en la segunda fase por el ascenso a División de Honor. Con este objetivo cumplido, la mirada está puesta ya en el próximo fin de semana, donde el club pontevedrés buscará certificar también la presencia por primera vez en la Copa Federación.

El CW Pontevedra refuerza su plantilla en el mercado de invierno para afrontar la fase de ascenso. Incorpora a Carmen Díaz Díaz, jugadora de diecisiete años formada en el CW Dos Hermanas y procedente del CN Sant Feliu, para aportar goles.