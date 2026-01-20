Iago García se clasifica al autonómico

El mundo del motor de Pontevedra está de enhorabuena. Uno de los suyos, especializado en los rallys, les representará en el Campeonato Gallego. Iago García, lerezano de nacimiento, se proclamó vencedor este domingo en el circuito de la Magdalena de Forcarei del programa +Talento Motor. Esta prueba, en su tercera edición, daba acceso para el vencedor al torneo autonómico y el joven, con el mejor tiempo, selló su pase.

El pontevedrés paró el cronómetro en la final en 1.21.637, ganando por apenas ocho décimas a su perseguidora, Lucía Mariño. Desde la Diputación de Pontevedra le han garantizado que será patrocinado por el organismo provincial en el coche ecológico monomarca. De esta forma, será el sustituto de Roi Rodríguez en el asiento del Dacia Sandero, vehículo campeón en anteriores ediciones.

Al término de la +Talento Motor, el nuevo campeón se mostró muy contento y emocionado por la gesta obrada, así como orgulloso por representar a su provincia en la Sandero Eco Cup 2026, el campeonato gallego de rallys.

«Afronto la temporada con ganas, hay que ir de menos a más. Va a ser una competición muy disputada porque hay mucho nivel», confesó tras consagrarse ganador.

La diputada provincial, Belén Cachafeiro, que asistió a la prueba de selección del piloto, valoró la habilidad al volante y le felicitó por su éxito logrado. «Este reconocimiento pone en valor el talento deportivo de nuestra provincia y confirma el éxito de una iniciativa que impulsa oportunidades reales para la juventud, promoviendo valores como el esfuerzo, la superación, el compromiso», explicó la representante.