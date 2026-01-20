La Gimnástica arrasa en la Copa Gallega de Clubes

Fin de semana muy esperado para el atletismo gallego en Pista Cubierta, con la Copa Gallega de Clubs celebrada, un año más, en Expourense y con una Gimnástica que volvió a demostrar su solidez en competición. El equipo masculino recuperó el trono autonómico y se proclamó campeón gallego de clubs tras sumar 101 puntos, seis más que el Celta Atletismo.

El éxito se apoyó en el trabajo global del bloque y en varias actuaciones determinantes. Sergio Coello fue primero en salto de longitud; Pedro Osorio dominó el 800 con 1:49.63, marca que además le dio la mínima para el Campeonato de España de Short Track; y Sergio Rodríguez se impuso en el 200 metros lisos, añadiendo otro logro a su trayectoria reciente. Entre las novedades, Adrián Pastoriza firmó un estreno excelente en salto de altura, aportando el máximo de puntos, y Carlos Porto volvió a ser una referencia en el 3.000, confirmando su regularidad.

Uno de los momentos destacados llegó en el 4x400, donde Xabi Lires, Hassan Izzedine, Sergio Rodríguez y Pedro Osorio se impusieron con 3:19.17. La nota amarga la puso la caída de Hassan tras su posta, con una luxación de hombro, aunque su entrega fue muy reconocida por el equipo.

En categoría femenina, la Gimnástica logró el subcampeonato gallego con 78 puntos, con un equipo joven y competitivo. Sumaron victorias Andrea Villaverde (longitud), Cris Garrido (100), Sabela Martínez (1500), Paula Fernández (3000) y el relevo 4x400 (Lara López, Lucía Sánchez del Valle, Carmen Paz y Lía Caride). Además, la cantera también brilló en Ribadeo en la final autonómica del Cross Xogade: plata del infantil femenino, bronce individual para Lía y bronce autonómico del alevín masculino.