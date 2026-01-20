El colombiano Santiago Bedoya refuerza el lateral del Cisne

Con las salidas de Marko Ribic y Guilherme Linhares a principios de este mercado de invierno, el Cisne ya se ha puesto manos a la obra para reforzar su plantilla.

Santiago Bedoya (Medellín, 1999), procedente del Melilla, de Primera Nacional, se incopora a las filas cineístas de cara a la segunda vuelta de la División de Honor Plata.

El jugador es internacional por su país, Colombia, y cuenta con esenda experiencia en el balonmano ancional. Pozoblanco, Águilas y Melilla son los equipos en los que jugó en España a su llegada desde Corazonistas de Medellín, el club de balnmano en que se formó.