La Travesía del Lérez promociona a Tour 500

En la que será su cuarta edición, la prueba de la Travesía del Lérez ha sido oficialmente ascendida a la categoría Tour 500, consolidándose como una de las citas imprescindibles y de mayor puntuación dentro de la Copa de España de Aguas Abiertas de la Real Federación Española de Natación.

Esta edición destaca por la unión de esfuerzos con la Travesía Vila do Tea, que se celebrará el día anterior (8 de agosto) en Ponteareas en el río que da nombre al municipio. Esta colaboración convierte a la provincia de Pontevedra en el destino definitivo para los especialistas de todo el país, que se jugarán quinientos puntos en cada río provincial para el ranking nacional.

Por primera vez en su trayectoria, la Travesía do Lérez se trasladará a la mañana del domingo, 9 de agosto. Este cambio busca optimizar las condiciones técnicas para los deportistas y potenciar la afluencia de aficionados en las orillas. Se trata de un recorrido totalmente visible para el público, permitiendo que el río Lérez actúe como un estadio natural. Es un trazado atractivo para el deportista y emocionante para el espectador, en un paraje natural integrado en pleno corazón de la ciudad.

La competición abarca todas las categorías, desde los prebenjamines hasta los nadadores máster. Además de la Copa de España, la prueba es clave en el Circuito Galego de la FEGAN, y el club confirma negociaciones para su inclusión en otros circuitos de prestigio.

«Las aguas abiertas están recuperando su esplendor en Galicia gracias al esfuerzo conjunto de clubes y federaciones», señalan desde el Club de Natación Galaico. Con esta apuesta, Pontevedra reafirma su compromiso con el deporte de alto nivel, ofreciendo un entorno seguro, cercano y técnicamente exigente.