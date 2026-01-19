Reacción tardía y mucha igualdad

El punto obtenido por el Pontevedra CF frente al Arenteiro también fue visto por sus protagonistas como una tarde tan densa y espesa como competida. Adrián Expósito, novedad obligada en el once por la expulsión de Miguel Cuesta en Avilés, destacó la falta de ritmo en la primera media hora y lamentó las ocasiones finales que Alvin frustró. «Fue un partido con sabor agridulce. Desde fuera quizá se vio denso y, en parte, es así. En la primera parte reaccionamos tarde, lo hicimos después de encajar el gol, y creo que deberíamos haber empezado con esa intensidad desde el principio. En la segunda parte ya estuvimos más en campo rival; en el descanso hablamos de apretar y lo hicimos. Tuvimos nuestras ocasiones y, sinceramente, su portero fue de los mejores de ellos. Por eso queda ese sabor agridulce, pero seguimos sumando, que es lo importante, y ya pensamos en el Mérida la semana que viene», comentó.

Por su parte, el goleador y destacado de la tarde, Víctor Eimil , tuvo una sensación muy similar a la de su compañero. «Fue un partido denso. El Arenteiro vino a hacer su partido, estuvo muy bien y compitió mucho. A nosotros los primeros minutos nos costó, porque ellos salieron con mucha intensidad. Después de su gol nos vinimos arriba y, de hecho, tuvimos una ocasión de Comparada para ponernos dos a uno antes del descanso. Tras el descanso fue un partido igualado, que podía haber caído para cualquiera. Hay que darle la enhorabuena al Arenteiro y seguir: un punto más», explicó el futbolista.

A nivel individual, el tanto del villalbés, el segundo consecutivo en liga, es una gran noticia para él, aunque al propio Víctor le generó cierta rabia que el gol solo supisiera un punto. «Es un gol de confianza. Estar ahí, ir al rechace y tener un poco de suerte para sumar un punto. Da pena que no sirviera para ganar, pero lo importante es seguir sumando. Llevamos 34 puntos y estamos más cerca del objetivo.», aseguró.

También en el plano personal, los minutos del ‘3’ fueron muy positivos, sobre todo ante la falta de protagonismo en el equipo durante las últimas semanas. «Todos sabemos que llevaba un tiempo sin jugar tanto como me gustaría, pero hoy me llegó la oportunidad. Yo siempre que el míster me necesite estoy ahí, trabajo cada día, y afronté el partido con ilusión y con la responsabilidad de mantener el nivel al que estaba el equipo, incluso el nivel de Miguel. A medida que pasaban los minutos me fui encontrando mejor y acabé el partido bien», confesó el lateral izquierdo granate.

Por último, en la acción fortuita entre Lluis Llácer y Víctor Eimil, el implicado narró la jugada desde su punto de vista y comentó su estado de salud con el choque. « Yo estoy bien. Es una acción en la que yo quiero correr, no me espero el golpe y, ahora que ya se me está enfriando, noto un poco hinchada la zona de la mandíbula», relató el exjugador del Arenteiro con la zona del parietal y el pómulo levemente inflamados.