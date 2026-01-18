El Teucro se desinfló y empató en casa (24-24)

Sergio Carballeira tendrá que esperar para su primera victoria en casa. El Teucro dominó, por momentos, a uno de los equipos más en forma de la temporada, pero las ocasiones perdonadas tuvieron un final fatídico para los pontevedreses. El Lanzarote fue capaz de levantar los tres goles de diferencia en los diez minutos finales y sellar un empate muy meritorio e importante para ellos.