El Poio sigue intratable y mantiene el ritmo para pelear por grandes cosas

El Poio Pescamar firmó un triunfo de peso en su visita al Les Corts, un resultado que refuerza su dinámica y le permite seguir mirando hacia la zona alta de la Primera División de fútbol sala femenino.

El partido quedó marcado muy pronto por la eficacia visitante. El Poio golpeó primero con el cero a uno y, lejos de conformarse, mantuvo la presión y la personalidad para estirar la ventaja. En ese tramo de control y claridad, llegó el segundo y, poco después, el tercero, con Chuli, Débora y Ale de Paz como autoras de los tantos que encarrilaron el encuentro antes de que Les Corts pudiera asentarse del todo. El conjunto barcelonés reaccionó con orgullo y encontró premio para meterse de nuevo en el partido con el gol de Ona, que recortó distancias y sostuvo la esperanza local.

Tras el descanso, el duelo se abrió por momentos, con alternativas y fases de empuje de ambos, pero el marcador ya no se movió. El Poio supo manejar la renta sin perder el orden y cerró una victoria trabajada y valiosa lejos de casa.