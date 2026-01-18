FÚTBOL SALA | Primera División
El Poio sigue intratable y mantiene el ritmo para pelear por grandes cosas
El equipo de Luis López-Tulla dominó el partido desde el primer momento
M. S.R.
El Poio Pescamar firmó un triunfo de peso en su visita al Les Corts, un resultado que refuerza su dinámica y le permite seguir mirando hacia la zona alta de la Primera División de fútbol sala femenino.
El partido quedó marcado muy pronto por la eficacia visitante. El Poio golpeó primero con el cero a uno y, lejos de conformarse, mantuvo la presión y la personalidad para estirar la ventaja. En ese tramo de control y claridad, llegó el segundo y, poco después, el tercero, con Chuli, Débora y Ale de Paz como autoras de los tantos que encarrilaron el encuentro antes de que Les Corts pudiera asentarse del todo. El conjunto barcelonés reaccionó con orgullo y encontró premio para meterse de nuevo en el partido con el gol de Ona, que recortó distancias y sostuvo la esperanza local.
Tras el descanso, el duelo se abrió por momentos, con alternativas y fases de empuje de ambos, pero el marcador ya no se movió. El Poio supo manejar la renta sin perder el orden y cerró una victoria trabajada y valiosa lejos de casa.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9