Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo migranteMayores de 95 en VigoEntrevista Federico MartinónDavilaEl tiempo en GaliciaCelta
instagramlinkedin

FÚTBOL SALA | 2ª División

El Marín Futsal aplasta al Atlético Mercadal (1-8)

Las gallegas superaron con creces a las menorquinas en un verdadero monólogo del Marín Futsal. Desde el primer momento del partido, el balón y el dominio eran blanquiazules, y con ello, los goles no dejaron de llegar. Cuatro tantos arriba se marcharon al descanso (Sulha, Thais, Sulha y Cecilia) y, en una segunda mitad con una marcha menos, redondearon el resultado gracias a los tantos de Carolina (dos), Thais y Cecilia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents