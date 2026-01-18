El Marín Futsal aplasta al Atlético Mercadal (1-8)

Las gallegas superaron con creces a las menorquinas en un verdadero monólogo del Marín Futsal. Desde el primer momento del partido, el balón y el dominio eran blanquiazules, y con ello, los goles no dejaron de llegar. Cuatro tantos arriba se marcharon al descanso (Sulha, Thais, Sulha y Cecilia) y, en una segunda mitad con una marcha menos, redondearon el resultado gracias a los tantos de Carolina (dos), Thais y Cecilia.