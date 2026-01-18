«No estábamos cómodos, no era nuestro día»

El técnico granate confesó ante los medios en la conferencia de prensa posterior al partido el espeso partido jugado ayer en Pasarón. «‘Denso’ es una buena palabra para describir el partido de hoy. Es un partido que es muy difícil jugar en este tipo de escenario contra un rival que también juega, que no hay que olvidarse que en esta categoría todos los rivales son buenos equipos, estén arriba, abajo o en el medio. No estábamos cómodos, no fue nuestro mejor día. No hay nada que reclamarle a los chicos. Hay que analizar ahora cosas que tenemos que hacer mejor y ser un equipo mejor la semana que viene», aseguró.

La analítica del partido de Rubén Domínguez fue bastante sincera y supo explicar las sensaciones experimentadas desde dentro por jugadores y cuerpotécnico. «Creo que simplemente no estábamos, no era nuestro día, no estábamos cómodos, fallamos acciones sencillas… El campo también influyó, porque yo ahora pisé el campo, me metí dentro y en muchas zonas era barro, pero no estuvimos del todo finos en algunos pases sencillos que se nos iban o que no hacíamos esos controles que nos dieran continuidad en el juego. Cuando el partido estaba empatado, igual sientes que puede caer de un lado, que hay que seguir insistiendo, pero cuando te metieron el gol se perdió como el miedo a fallar. Al final sientes que tienes que llevar el control del partido, sientes que tienes que someter alrival, pero no es tan fácil. En esta categoría y en este escenario no es tan fácil», manifestó.

A nivel constructivo, Rubén reconoció lo siguiente: «Lo que tenemos que intentar es que, en el día menos bueno, no darle opciones de gol al equipo rival, no darle opciones a que nosotros tengamos tres tarjetas amarillas por no estar bien equilibrados o porque tuvimos que hacer faltas tácticas. Es en eso en lo que nos tenemos que centrar. El ‘día malo’ es el ‘día malo’ y hay que seguir generando ocasiones como las generamos, pero no darle de comer al rival y no cargarnos de tarjetas».