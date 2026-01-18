«El empate es justo y es un buen punto»

El entrenador del Arenteiro analizó el choque en la sala de peprensa y reconoció el buen sabor que tuvo el punto tal y como se puso el final del partido. «Positivo puntuar fuera de casa ante un rival que ahora mismo está en zona de playoff. Se te queda un poco esa mala sensación de la primera parte que estamos haciendo. Cuando mejor estábamos, conseguimos un gol en una jugada aislada y, a partir de ahí, perdimos un poco el ritmo del partido, nos precipitamos demasiado en las dos acciones siguientes y nos empatan. En la segunda parte salimos mucho mejor que ellos, hasta que nos dio el físico. Al final, en la situación en la que estamos, empiezas a valorar el punto. Fue el típico partido que en los últimos diez minutos, el que acierte se lo lleva. Creo que el empate es justo y para nosotros, un buen punto», explicó.

La mejoría con las semanas es notable, sin embargo, el técnico prefiere hablar de resultados reales. «La buena imagen dura quince días. Si no vas sumando, es imposible engañar a nadie, ya lo dije el otro día. Es imposible reforzar semana a semana lo que estás haciendo si no acompañan los resultados», confesó.