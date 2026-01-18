Un derbi que dejó indiferentes a todos

Al igual que hace dos semanas se hablaba de lo épico y electrizante que es el fenómeno de un derbi, sobre el partido de ayer solo se puede hablar de sus antípodas. Tarde muy densa y engorrosa de fútbol gallego la vivida en Pasarón. Dos equipos que no hicieron un mal partido en el aspecto táctico, pero sí en la narrativa de un partido con cierta rivalidad como es un choque entre equipos del mismo lugar. Fueron noventa minutos carentes de estímulos, positivos y negativos, y que en numerosos momentos adormeció desde al aficionado más fanático hasta al espectador más imparcial.

Rubén Domínguez, en su constante de sorprender con el once inicial, apostó por Víctor Eimil en el volante diestro, lo que ocasionó, pese a no ser la idea inicial, un esquema asimétrico con mayor profundidad en la banda derecha y contención en al izquierda. La primera media hora transcurrió sin pena ni gloria, lo que sería, a excepción del tramo final de ambas partes, la tónica general del partido.

Poco o casi nada que contar de los treinta minutos iniciales, en los que el hecho más destacado fue la obligada sustitución de Lluis Llácer por conmoción cerebral, tras un fortuito choque con Víctor Eimil. Este cambio habilitaba a ambos equipos a poder revolucionar a su antojo el partido con un sexto cambio y ni por esas. Ningún entrenador agotó los cambios, de hecho, ni las ventanas.

Cuando parecía que salvo un milagro el partido estaba condenado al empate a cero, Yelko Pino golpeó a un jugador carballinés en una disputa de balón en tres cuartos de cancha y Cueto Amigo señaló la falta, con cartón incluido para el vigués. Jordán, con un potente disparo que botó delante del portero mandó el balón al fondo de las mallas con un libre directo tan afortunado como bien ejecutado. Sin tiempo para lamentaciones ni glorificaciones, el Pontevedra empujó tras recibir el 0-1 y a la segunda le llegó su momento.

Joao Resende, en la jugada directamente posterior al tanto visitante, encaró dentro del área y, pese a llevar la ventaja, se durmió en el área rival y no conectó un disparo. La redención del luso llegó justo en el siguiente ataque. Misma jugada, diferente desenlace y un rechace llovido que cayó con parábola al punto de penalti para que Víctor Eimil con la testa, correspondiendo ese balón con un remate parabólico, superó a Alvin por alto. Con esto cerraba la primera mitad.

Reiniciado el choque tras el descanso, lo esperado por todas las partes era infundir del ritmo final el resto del partido y en absoluto fue así. De nuevo una media hora que estuvo a años de luz de pasar a la historia del deporte autonómico en la que el suceso más reseñable fue un derribo de Tiago Rodríguez en una contra del Arenteiro que fue amonestada y, pese a la revisión solicitada por Jorge Cuesta en búsqueda de la roja, quedó solo en el aviso formal. El dueño de ese tramo fue el combinado verde más por contraposición con el último cuarto de hora teñido de granate que por un despliegue efectivo del juego.

Cuando solo quince minutos separaban a los aficionados de irse a sus casas, el Pontevedra dio un paso al frente ante el desgaste físico de su adversario en esa media hora inicial. Parecía que solo se podía jugar en una dirección, la portería de Fondo Norte y un valeroso inconveniente privó al equipo pontevedrés de hacer efectivo esa aceleración final: Alvin. Sus cuatro manos por bajo, alto y media altura mantuvieron a buen recaudo un punto cuando las piernas de sus compañeros estaban fallando tras todo el tiempo jugado.

Casi en una plegaria de los presentes, el colegiado fue puntual y acabó el encuentro recién cumplido el descuento. El espesor y la formalidad llegaban a su fin en un derbi que dejó indiferentes a todos los presentes.