El Cisne es arrollado por el OAR Coruña

El OAR Coruña se llevó el derbi ante el Cisne en el Pabellón San Francisco Javier, en un partido que empezó incómodo, se tensó con alternativas y acabó resolviéndose por la capacidad local de ajustar y sostener el plan.

El primer tramo tuvo nervio y poco adorno. El OAR golpeó primero con un 2-1, pero el Cisne respondió sin complejos, subiendo el listón de la intensidad y encontrando continuidad cuando el partido pedía templanza. El marcador giró al 5-6 y, después, al 8-10, un aviso de que los visitantes estaban castigando las pérdidas y aprovechando cada concesión para sumar desde la primera línea y las segundas oleadas.

Con el 11-12 todavía en contra, los coruñeses entendieron que el encuentro no se iba a ganar por inercia. Apareció entonces el OAR más paciente: defensa más compacta, ayudas mejor coordinadas y ataques menos precipitados para no alimentar el ritmo rival. El cambio se vio en el tanteo. Del dominio visitante se pasó a un 14-12 que devolvió confianza a los locales y obligó al Cisne a jugar más posicional. El tramo previo al descanso confirmó la tendencia y el intermedio llegó con un 16-13, premio al ajuste y a la calma en la toma de decisiones.

Tras la reanudación, el partido mantuvo el pulso físico, pero el OAR administró mejor los momentos. Sin necesidad de grandes alardes, fue abriendo el choque con el 19-15 y el 20-16, apoyado en una defensa que cerró el carril central y en una portería que apareció cuando el Cisne amagó con recortar. El 21-16 terminó de marcar el territorio. Para volver a meterse en la pelea, el visitante necesitaba una racha de acierto y una dosis extra de energía.

El Cisne lo intentó con orgullo, apretó líneas y asumió riesgos, pero el OAR respondió con oficio, sin caer en el intercambio descontrolado. El tanteo caminó del 23-17 al 25-18, con los locales gestionando la renta y evitando conceder errores o exclusiones evitables. Ya en el tramo final, el partido quedó sentenciado con el 28-20, reflejo de un derbi que el OAR supo leer mejor cuando más pesaban los detalles, en un ambiente exigente.