BALONCESTO | Liga F2

El Arxil cede en el último cuarto (57-52)

El Arxil regresa de Galdácano tras un partido frenético en que puso contra las cuerdas a las colíderes. El fatídico y errático último cuarto dio aliento a las locales, que terminaron llevándose la cita cobre la bocina. Los tres primeros cuartos, aunque mejores en los centrales del partido, fueron muy positivos, pero el mal trago de la derrota llegó en el final.

