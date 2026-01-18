BALONCESTO | Liga F2
El Arxil cede en el último cuarto (57-52)
El Arxil regresa de Galdácano tras un partido frenético en que puso contra las cuerdas a las colíderes. El fatídico y errático último cuarto dio aliento a las locales, que terminaron llevándose la cita cobre la bocina. Los tres primeros cuartos, aunque mejores en los centrales del partido, fueron muy positivos, pero el mal trago de la derrota llegó en el final.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9