BALONMANO | 1ª Nacional
Sentar las bases de una dinámica de triunfos
El Teucro vuelve a jugar en casa tras la victoria en O Porriño del pasado fin de semana. El regreso de Carballeira al municipal lerezano llena de ilusión a una afición que confía en empezar una racha de resultados favorables. Será a las 20.00 horas frente al segundo clasificado, el Balonmano Lanzarote.
- Davila 15/01/2026