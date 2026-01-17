Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
instagramlinkedin

BALONMANO | 1ª Nacional

Sentar las bases de una dinámica de triunfos

El Teucro vuelve a jugar en casa tras la victoria en O Porriño del pasado fin de semana. El regreso de Carballeira al municipal lerezano llena de ilusión a una afición que confía en empezar una racha de resultados favorables. Será a las 20.00 horas frente al segundo clasificado, el Balonmano Lanzarote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents