Seguir la dinámica o cortarla de raíz

Pontevedra y Arenteiro se enfrentan esta tarde en un cruce de intereses (Pasarón, 16.15 horas). Los pontevedreses se niegan a despertar del sueño a la vez que los carballineses quieren despertar del mal sueño de este inicio de año.

El Pontevedra llega al derbi en plena cresta de la ola, con cinco victorias de manera consecutiva y tras el subidón anímico del pasado sábado en el Suárez Puerta. Un nuevo triunfo no solo acercaría a los granates a esa barrera de los 45 puntos que busca todo el staff técnico, sino que seguiría llenando el proyecto de ilusión feroz y ambición desmedida. Álex González, por lesión, y Miguel Cuesta, por sanción, se perderán un choque al que Brais Abelenda y Garay llegan entre algodones.

Rubén Domínguez, técnico local, destacó el momento en que se encuentra su rival, en esa mejoría de las últimas semanas pese a sus últimas derrotas ligueras. «El Arenteiro, aunque lleven dos partidos, creo que perdidos consecutivos, llevan una inercia muy buena con tres partidos seguidos ganados y encontrando muy buenas sensaciones. Cuando estás abajo o rascar donde sea, rascar como puedas es vital y ellos van a venir aquí con una ilusión grande de hacer las cosas bien, de puntuar y seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles», expuso el ourensano.

El Arenteiro visita Pasarón con la necesidad de volver a sumar tres puntos y salir de la zona marcada en rojo en la clasificación. Tras encadenar un mes de diciembre de victorias, con nueve puntos cruciales ante equipos de la zona baja, la cuesta de enero parece haber alcanzado a los carballineses, que quiere redimirse cuanto antes. William de Camargo es la única ausencia en la convocatoria por ver la cartulina roja ante el Lugo. Todos los restantes, incluido Nacho Ramón, están disponibles para jugar esta tarde.

Jorge Cuesta, entrenador del Arenteiro, elogió el juego del Pontevedra en la primera vuelta y y reconoció el dulce momento que viven. «Es un equipo que tiene muy claro a lo que juega, muy competitivo, y cuya fase defensiva es bastante mejor que la ofensiva. Además, es un conjunto en el que podemos mirarnos, porque durante tramos de la temporada le han faltado muchos jugadores, han tenido una plantilla muy corta y, aún en los momentos malos han ido sumando puntos y consiguiendo victorias. Eso les ha reforzado como grupo y, con una buena racha, se han colocado en esa posición», declaró el vigués.

Granates y verdes se medirán por decimotercera ocasión en partido oficial. El balance es de ocho victorias para los pontevedreses, tres empates y dos triunfos para los carballineses. El primer enfrentamiento, disputado en septiembre de 1981, acabó con un marcador favorable para el Pontevedra (3-0), mientras que el más reciente, de octubre 2025, acabó con un empate sin goles en O Espiñedo.