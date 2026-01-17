Mantener la dinámica ganadora de los derbis

El Poio viajó hasta la casa del Les Corts para disputar una nueva jornada de la Primera División. A las 16.30 horas, el equipo de Luis López-Tulla se batirá en duelo en el Pabellón Municipal de La Illa Diagonal con el objetivo de mantener los buenos resultados y asaltar la tercera plaza. Las catalanas son decimosegundas con dieciocho puntos, mientras que las rojillas se encuentran en cuarto lugar con una suma de veintiocho