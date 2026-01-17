Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO | Liga F2

Un hueso muy duro de roer para el Arxil

El Arxil disputa esta tarde una nueva jornada de la Liga Femenina 2. Será ante el Ibaizábal en Galdácano, en el Polideportivo Urreta. A las 17.00 horas las verdes buscarán su quinta victoria del curso ante las colíderes, un reto mayúsculo en que el premio puede ser muy preciado.

