La cuarta victoria consecutiva es posible

El Marín Futsal visita este mediodía al Atlético Mercadal ‘A’. A las 12.00 horas la escuadra marinense buscará la cuarta victoria de forma consecutiva en el Polideportivo Municipal D’es Mercadal. Las gallegas son cuartas clasificadas con 32 puntos, mientras que las menorquinas se encuentran en decimocuarta posición con cinco puntos.