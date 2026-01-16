Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL | Primera Federación

El Pontevedra jugará ante el Talavera el 31 de enero

Los granates estarán en el Estadio Municipal El Pardo en horario de sábado a las 16.15 horas

REDACCIÓN

Pontevedra

La Real Federación Española de Fútbol hizo públicos ayer los horarios de la vigésimo segunda jornada de la Primera Federación. Dicho encuentro enfrentará al Pontevedra ante el Talavera de la Reina, en el municipal manchego.

El choque está programado para el sábado, 31 de enero, a las 16.15 horas y será la segunda jornada consecutiva de los lerezanos fuera de casa.

Hasta la fecha, el Pontevedra tiene que jugar ante el Arenteiro en casa (mañana) y Mérida (viernes, 23 de enero, a las 21.15 horas) a domicilio. En el caso del Talavera de la Reina reciben mañana al Celta Fortuna en su estadio y visitarán a Unionistas el sábado, 24 de enero a las 17.30 horas.

