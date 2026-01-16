Pontevedra acogerá el Europeo sub-17 de pentatlón

Pontevedra se convertirá este verano en punto de referencia del pentatlón moderno al albergar el Campeonato de Europa sub-17, que se celebrará entre el 7 y el 12 de julio. La designación ha sido confirmada por la federación internacional de este deporte.

La ciudad gallega toma el relevo de Esplugues de Llobregat y tendrá como epicentro de la competición el CGTD, donde se desarrollará la mayor parte del programa.

El pentatlón moderno, disciplina olímpica, combina esgrima (espada a un toque), natación (200 metros libres), carrera de obstáculos, tiro y carrera (3.000 metros). En la actualidad, el tiro y la carrera se integran en una prueba combinada denominada «laser run», en la que los deportistas alternan tramos de carrera con rondas de tiro con pistola láser.

El Europeo sub-17 reunirá a participantes menores de 17 años y contemplará competición masculina y femenina, además de pruebas de relevos masculino, femenino y mixto, y modalidad por equipos, con conjuntos masculinos y femeninos.