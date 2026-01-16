El Monte Porreiro empató con suspense ante el Olot

El Tenis de Mesa Monte Porreiro comenzó el nuevo año 2026 sumando un empate a treses en la pista del Club Tennis Taula Olot en un encuentro que se le puso muy de cara con un cero a dos inicial.

El conjunto pontevedrés dominó buena parte del duelo y rozó el triunfo, pero el cuadro local reaccionó para darle la vuelta al marcador y ponerse por delante.

El choque se abrió con un duelo muy igualado entre Rafa de las Heras y Martín Bentancor, que se resolvió en el quinto juego a favor de los visitantes. La ventaja se amplió con la victoria de Miguel Ángel Vílchez ante Arnau Pons para situar esa distanccia de dos arriba para los pontevedreses.

Olot recortó distancias gracias a Miguel Ángel Pantoja, que venció a Nico Galvano y reactivó el partido. A partir de ahí, los locales crecieron: De las Heras superó a Vílchez para el empate a doses, y Pantoja volvió a golpear imponiéndose a Bentancor y colocando el tres a dosa favor de los catalanes..

Con todo, el Monte Porreiro aún tuvo una última bala. En el sexto y definitivo partido, Nico Galvano firmó una actuación muy sólida y ganó con claridad para sellar el empate final.

La próxima cita del equipo pontevedrés será el próximo sábado, 24 de enero, en el Pabellón Príncipe Felipe, ante el Priego Tenis de Mesa, líderes de la división y a cinco puntos de los lerezanos.