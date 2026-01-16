Las arduas negociaciones por Diego Gómez afectan a su llegada a Pasarón

El mercado de invierno sacudió la ciudad de Pontevedra. La posible incorporación del canterano del Deportivo de La Coruña, Diego Gómez, lleva toda la semana levantando muchas pasiones en la afición pontevedresa. El extremo, actualmente jugador del Cartagena cedido por el conjunto herculino, sería un gran refuerzo para el equipo. Sin embargo, pese al escenario favorable para su fichaje, las negociaciones se encuentran en un estado bastante complejo.

El regreso a su equipo de formación y la salida a cualquier otro club, como sería, en su caso, el Pontevedra, son dos operaciones diferentes que no están conectadas. A esta casuística hay que sumarle que, a diferencia de otras operaciones en que intervienen dos clubes, en los papeles de comprador y vendedor, en este trato operarían tres: dueño, damnificado y beneficiado.

El primer tramo de la temporada con la elástica cartagenera no fue todo lo fructífero y positivo que esperaba ni el Deportivo de La Coruña ni el propio Gómez. Un gol y ninguna asistencia en dieciocho partidos jugados, unas cifras alejadas de sus registros pasados en Abegondo y O Espiñedo.

La salida de Cartagonova está vista con buenos ojos tanto para el conjunto que le tiene en propiedad como por el futbolista, ya que con una nueva cesión se aseguran un cambio de aires y la posibilidad de volver a tener el rodaje de la pasada temporada, en la que fue repescado por el Deportivo a mitad de año por sus buenas actuaciones con el Arenteiro. Aunque el mayor afectado sea el Efesé, desde allí apuntan a que su marcha será efectiva próximamente, lo cual, abriría la posibilidad de su contratación por otras entidades.

Esa segunda operación, la búsqueda del nuevo destino, no necesariamente tendría Pontevedra como elegida. Desde A Coruña y Cartagena tienen la misma idea de que recalará en el equipo de Rubén Domínguez en este mercado de fichajes, pero desde la dirección deportiva del club desmiente esa idea. La cesión hasta final de temporada de Diego Gómez, en palabras de los responsables de dicha área de traspasos, es «imposible».

Una respuesta rotunda, que aún así, permite divagar sobre si es una posible estrategia interna de presión del Pontevedra.