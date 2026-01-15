Gil: «Cuando un club como el Pontevedra viene a por uno, hay poco que pensar»

Alberto Gil (Valencia, 1997) fue presentado ayer en la sala de prensa de Pasarón y dio sus primeras palabras como granate. El extremo comentó sus primeras sensaciones en la ciudad y en el equipo y expuso las razones de su fichaje en este mercado invernal. «Llevo pocos días aquí y ya se nota la magnitud de este club. Es un club grande, que está haciendo las cosas muy bien, con una afición increíble y un grupo que está haciendo una temporada espectacular. Cuando un club como el Pontevedra viene a por uno, hay poco que pensar», explicó.

Su adaptación al club es muy positiva, tanto por el conocimiento del propio entrenador, con quien compartió tres temporadas en Ourense y con quien se encuentra «contento por volver a estar juntos», como por las primeras sensaciones con sus nuevos compañeros. «Conocía a algunos jugadores, y a otros de enfrentarme a ellos. En el día a día se ve por qué están donde están: en enero ya no es anecdótico estar arriba. Vengo sabiendo que tengo que trabajar al máximo para ganarme jugar. Aquí nadie regala nada. Estoy seguro de que voy a estar muy contento y ojalá ayude al equipo a seguir así», comentó el nuevo dorsal ‘20’.

Para los aficionados granates que no le han visto jugar y desconocen de su habilidad, él mismo, aunque sus mayores éxitos son desde el costado diestro, reconoce que puede jugar en ambas bandas y en la mediapunta, además de destacar de sí mismo su capacidad combinativa y desborde. «Soy un jugador de desequilibrio, me gusta combinar con mis compañeros y entender el juego. Vengo a aportar mi granito de arena: el grupo está haciendo una temporada tremenda. Me toque donde me toque, vengo a ser uno más y a dar el máximo. Me desenvuelvo bien en posiciones de ataque: derecha, izquierda o media punta. Aquí se ve que los jugadores actúan en distintas posiciones; cuando toque, intentaré hacerlo lo mejor posible.» confesó el fichaje.

Durante el pasado verano, su nombre fue uno de los más sonados en la ciudad para formar parte de la plantilla, antes de su firma con el Guadalajara. «Hubo conversaciones, pero no se llegó a nada. Estoy súper agradecido al Guadalajara: me han tratado muy bien y solo tengo palabras buenas. Ahora estoy centrado en hacerlo lo mejor posible aquí», destacó el valenciano.

La primera mitad de la temporada con la escuadra alcarriana no fue tan fructífera ni exitosa como él buscaba. Lejos de ser un handicap esa irregularidad, él se muestra muy positivo con el aprendizaje adquirido. «Soy una persona que siempre intenta sacar lo mejor de lo malo. Estos meses han sido difíciles, pero me han ayudado a aprender muchísimo. Ahora estoy al 100% y con unas ganas tremendas. Vengo a un sitio donde sé que voy a disfrutar mucho», manifestó el atacante.

Pese a entrar en convocatoria el pasado sábado en el Suárez Puerta, el futbolista podría tener sus primeros minutos esta semana en Pasarón, un estadio que vivió como visitante y que quiere pisar portando la granate. «Tengo muchísimas ganas de jugar con la gente a favor. He venido muchas veces como visitante y te impresiona. Ahora tener la suerte de que estén contigo… con muchas ganas. El sábado pasado en Avilés la afición estuvo increíble. Ojalá este sábado consigamos otros tres puntos y sigamos arriba», declaró en su presentación.