El Cisne se impone sobre el Carballal (27-26)

El Memorial Manuel Luaces se queda en la ciudad del Lérez. El Cisne se impuso sobre la bocina a un Carballal peleón hasta el final.

La primera mitad estuvo dominada por los vigueses con mucha diferencia. El acierto de cara a puerta y la defensa sólida ante los estériles ataque de los locales hicieron que el cuadro amarillo se fuese por delante en el marcador al descanso. La diferencia parecía bastante alta entre equipos, pese a la división que los separa, un aspecto que el Cisne cambió para la segunda mitad.

Levantando el resultado en los primeros parciales, con un arreón final lleno de suspense y culminado con un gol a falta de escasos segundos para la conclusión del choque, los de Marcos González se quedaron con el trofeo.