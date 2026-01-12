Triunfo aplastante (8-2) del Waterpolo Pontevedra ante el CN L’Hospitalet

El Waterpolo Pontevedra regresó a la competición tras el parón navideño con la misma solidez y abrió el año con una victoria contundente por 8-2 ante el CN L’Hospitalet, que ocupa la cuarta posición, lo que refuerza su liderato en la Primera División Nacional Femenina.

El cuadro lerezano impuso desde el inicio un ritmo dominador y dejó clara su superioridad en ambos lados de la piscina, apoyado en una defensa prácticamente impenetrable y una alta eficacia en ataque. Dos goles de Alba Rodríguez y otro de Andrea Prados encarrilaron el encuentro en los primeros compases.

El segundo periodo mantuvo la tónica de pocos goles, con un parcial de 1-1. L’Hospitalet intentó reaccionar con un tanto de Emma Pérez, que rompió la sequía catalana, pero Irene Esteban respondió antes del descanso para mantener una ventaja clara (4-1).

Tras la reanudación, las defensas volvieron a imponerse y hubo que esperar más de cinco minutos para ver un nuevo gol. Paula Rodríguez recortó diferencias para las visitantes, aunque Esteban y Prados devolvieron el golpe con dos tantos que dejaron el choque prácticamente sentenciado al final del tercer cuarto (6-2).

En el último acto, el Waterpolo Pontevedra sostuvo su orden y solidez pese a la intensidad defensiva, que provocó varias expulsiones en ambos bandos. Andrea Andión y Carmen Rodríguez firmaron el 2-0 del cuarto final para cerrar el definitivo 8-2.

Con este triunfo, el equipo pontevedrés confirma su buena dinámica y defiende el primer puesto. En la próxima jornada volverá a jugar en casa, en el Complejo Deportivo Rías do Sur, ante el CW Dos Hermanas, penúltimo con tres victorias y seis derrotas.