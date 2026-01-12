BALONMANO | Primera División
Carballeira reconduce al Teucro a la senda de la victoria
En su estreno a los mandos, se impusieron por 24-28 al Porriño
H.D.
La Sociedad Deportiva Teucro comenzó el año con victoria en O Porriño (24-28) en el que fue el ansiado estreno de Sergio Carballeira en el banquillo. Los pontevedreses salieron muy intensos desde el inicio y abrieron brecha con un imponente 2-6 en el arranque.
El Porriño pudo recortar hasta el 10-13, pero el Teucro respondió en superioridad con los goles de Roi y Ricardo González para llegar al descanso seis goles por encima (11-17).
Tras la reanudación, los azules alcanzaron su máxima ventaja, 14-22, a los cuarenta minutos de encuentro aprovechando los errores locales.
Los de casa apretaron tras siete minutos sin anotar del Teucro, pero Ricardo cortó la sequía (24-28) y los visitantes se hicieron con la victoria.
Tras el triunfo, los pontevedreses aprovecharon para anunciar el fichaje del portero neerlandés Evan De Lange, de 22 años, procedente del Kras/Volendam.
