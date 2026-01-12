BALONCESTO | Liga Femenina 2
El Arxil tira de épica y gana tras la prórroga en Gijón
Hugo de Dios
Pontevedra
El Arxil sumó el cuarto triunfo de la temporada tras un partido de infarto ante el Siroko Gijón. Las pontevedresas se fueron tres puntos por debajo al descanso, pero, tras un gran tercer cuarto, el choque se fue a la prórroga con empate a 80 puntos. Ya en el tiempo extra, las visitantes pelearon con garra durante los cinco minutos para llevarse la victoria de tierras asturianas por 90-91. Así consiguen sacar cabeza y cortar la racha negativa del final de año.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70