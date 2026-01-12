Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO | Liga Femenina 2

El Arxil tira de épica y gana tras la prórroga en Gijón

Hugo de Dios

Pontevedra

El Arxil sumó el cuarto triunfo de la temporada tras un partido de infarto ante el Siroko Gijón. Las pontevedresas se fueron tres puntos por debajo al descanso, pero, tras un gran tercer cuarto, el choque se fue a la prórroga con empate a 80 puntos. Ya en el tiempo extra, las visitantes pelearon con garra durante los cinco minutos para llevarse la victoria de tierras asturianas por 90-91. Así consiguen sacar cabeza y cortar la racha negativa del final de año.

