El Arxil tira de épica y gana tras la prórroga en Gijón

El Arxil sumó el cuarto triunfo de la temporada tras un partido de infarto ante el Siroko Gijón. Las pontevedresas se fueron tres puntos por debajo al descanso, pero, tras un gran tercer cuarto, el choque se fue a la prórroga con empate a 80 puntos. Ya en el tiempo extra, las visitantes pelearon con garra durante los cinco minutos para llevarse la victoria de tierras asturianas por 90-91. Así consiguen sacar cabeza y cortar la racha negativa del final de año.