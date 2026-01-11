«Tenemos que soñar, coger la tabla de surf y disfrutar»

Rubén Domínguez se mostró muy contento con el que consideró «un partido de tramos» en los que «fuimos dominadores y creo que golpeamos». Quiso destacar el carácter competitivo de los suyos subrayando que «venir aquí y aguantar las embestidas del Avilés no es tarea fácil».

Puso en valor la parcela defensiva recordando que «no recibir apenas ocasiones en campos como no recibir ocasiones en campos como Baracaldo, Ponferrada, Avilés y Balaídos es algo de mucho mérito para nosotros».

Sobre el gran momento de forma, aprovechó para sacar pecho y recordó que «de las doce últimas jornadas tan solo hemos cedido una derrota. Entonces, al final ya no es una casualidad. El equipo está demostrando que es fiable, que es comprometido y que es un bloque muy solidario».

De cara al futuro, aseguró que «tenemos que soñar», añadiendo que esta quinta victoria seguida «nos tiene que servir como gasolina para no parar de acelerar».

En cuanto al objetivo primario del Pontevedra, señaló que «nos quedan doce puntos para el gran objetivo», añadiendo que «queremos conseguir esos 45 puntos cuanto antes, si es en la jornada 25, mejor que la 28, y a partir de ahí que el fútbol nos ponga donde nos tenga que poner, ¿por qué no soñar?».

Sobre el partido que esperaba en el feudo asturiano, apuntó que «no sabíamos muy bien cómo iba a estar el campo, porque al final en los vídeos tampoco te da la claridad para saberlo».

No obstante, aseguró que «teníamos una especie de plan en función de si el campo estaba bien y otro en función de si el campo estaba mal y al final nos hemos adaptado, que es lo que llevamos haciendo todo el año».

De Miguel Cuesta destacó que «es un espectáculo como jugador y como persona», rememorando que durante las primeras jornadas «no jugó ni un minuto», y que, a pesar de eso, «fue humilde, siempre una sonrisa y trabajando como el que más», concluyendo que «es uno de los grandes ejemplos de lo que es este equipo».