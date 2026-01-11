Sonada goleada del Marín Futsal

El año nuevo 2026 comenzó con solvencia para el Ence Marín Futsal que le marcó media docena a la AD Mioño cántabra en la jornada 15 del grupo 1 de Segunda División. El encuentro se disputó en el pabellón «Portus Amanus» de Sámano, en Castro Urdiales, en Cantabria, y supuso una sonada victoria para el equipo marinense.

En la primera parte costó marcar ventaja pero en la segunda el partido fue rodado. De hecho, el primer tanto lo hizo Anna Shulha tras presión de Ceci y pase de tacón, mientras que el segundo fue de Paola de derechazo tras pase de Thais.

El tercero correspondió de nuevo a Paola tras acción de Shulha por banda izquierda. En el cuarto fue de Ceci en un saque de esquina, aunque con ayuda de Ithaisa y la meta rival.

El quinto fue de la portera suplente Maialen, que sacó rápido de puerta con la derecha. Y cerró la cuenta Thais después de una presión defensiva y derechazo.

Con el empate del Bembrive Vigo frente a Segosala, el cuadro que dirige Raúl Jiménez recupera la cuarta plaza, que es de playoffs de ascenso.

Los goles se sucedieron casi sin descanso: 0-1, en el minuto 46 segundos, Anna Shulha; el 0-2, en el minuto 21.25, por Paola; el 0-3, en el minuto 24.11, de nuevo por Paola; el 0-4, en el minuto 26.47, con Ceci; el 0-5, en el minuto 28.27, con Maialen, y el 0-6, en el minuto 29.31, por Thais.