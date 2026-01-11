«El resultado me parece abultado»
«Podríamos haber estado jugando todo el día y no entraría nada»
ÁREA 11
Dani Vidal no buscó excusas a la derrota de su equipo, aunque aseguró que «el resultado me parece demasiado abultado para lo que se vio en el campo». Y es que el técnico del Real Avilés recordó que «sabíamos que nos enfrentábamos a un buen rival que está en un muy buen momento, que además han tenido una eficacia altísima en las acciones dentro del área, mientras que la nuestra ha sido bajísima».
Insistía Dani Vidal en que los suyos pudieron incluso empatar antes del descanso «tuvimos ocasiones, como la de Rubio al palo, la del pase atrás de Berto que se le levanta el balón por la mala situación del terreno de juego, pero no marcamos».
Sobre la segunda mitad admite que «nos equivocamos en dos transiciones de ellos en las que no defendemos bien y anotan el 0-2 y el 0-3 y a partir de ahí es muy difícil».
Eso sí, el técnico del conjunto asturiano alabó la actitud de los suyos en la recta final y quiso destacar que «el equipo lo ha intentado con todo, pero te vas con la sensación de que podrías estar jugando todo el día y no te entraría nada».
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía