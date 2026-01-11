«El resultado me parece abultado»

Dani Vidal no buscó excusas a la derrota de su equipo, aunque aseguró que «el resultado me parece demasiado abultado para lo que se vio en el campo». Y es que el técnico del Real Avilés recordó que «sabíamos que nos enfrentábamos a un buen rival que está en un muy buen momento, que además han tenido una eficacia altísima en las acciones dentro del área, mientras que la nuestra ha sido bajísima».

Insistía Dani Vidal en que los suyos pudieron incluso empatar antes del descanso «tuvimos ocasiones, como la de Rubio al palo, la del pase atrás de Berto que se le levanta el balón por la mala situación del terreno de juego, pero no marcamos».

Sobre la segunda mitad admite que «nos equivocamos en dos transiciones de ellos en las que no defendemos bien y anotan el 0-2 y el 0-3 y a partir de ahí es muy difícil».

Eso sí, el técnico del conjunto asturiano alabó la actitud de los suyos en la recta final y quiso destacar que «el equipo lo ha intentado con todo, pero te vas con la sensación de que podrías estar jugando todo el día y no te entraría nada».