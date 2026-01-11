El Arxil busca levantar cabeza ante un rival directo en Gijón

El Club Baloncesto Arxil visita Gijón este mediodía con el fin de volver a la senda de la victoria tras las vacaciones navideñas. De los últimos cinco partidos, las pontevedresas tan solo han podido sumar los dos puntos en uno de ellos, lo que les relega a la penúltima posición de la tabla.

Actualmente, acumulan la peor racha de la categoría (-3) y, a partir de las 12.30 horas tratarán de revertir a situación en el Palacio de Deportes de La Guía Presidente Adolfo.

Ante el Siroko Gijon, las jugadoras de Marina Janeiro alcanzarán el ecuador de la temporada. Hasta ahora, suman tres triunfos en doce partidos, por lo que deberán mejorar considerablemente en la segunda vuelta para mantener la categoría.