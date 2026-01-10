Sergio Carballeira se estrena en O Porriño

El Teucro inicia esta tarde una nueva etapa deportiva con Sergio Carballeira como máximo responsable del banquillo azul.

El técnico fue presentado oficialmente hace apenas unos días en el Pabellón dos Deportes de Pontevedra, en un acto en el que dejó claras las líneas maestras de su proyecto y su compromiso con el club.

Carballeira subrayó la importancia del trabajo diario, la intensidad y la implicación de todo el vestuario como pilares fundamentales para revertir la situación actual del equipo y mejorar su rendimiento colectivo. Hoy, con poco margen de preparación, llega el momento de empezar a convertir ese mensaje en hechos sobre la pista.

El debut del nuevo entrenador se producirá esta tarde, a partir de las 20.30 horas, en el Pabellón Municipal de O Porriño, escenario de un partido de enorme relevancia para ambos conjuntos. Porriñeses y pontevedreses se enfrentan en un duelo marcado por la necesidad, especialmente para el equipo local, que busca sumar dos puntos vitales para abandonar los puestos de descenso y dejar atrás la mala dinámica con la que cerró el año 2025.

El choque se presenta exigente, en un ambiente intenso y con una presión añadida que pondrá a prueba a ambos equipos.