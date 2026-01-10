El Poio busca el tres de tres en la serie de derbis

El Poio se mide esta mañana, a las 10.30 horas en A Seca, ante el FSF Castro, en el tercer derbi de este 2026. Tras ganar al Burela en Vista Alegre y Ourense en Os Remedios, las poienses quieren ganar a su rival, de Castro de Rei para completar la espiral de encuentros entre equipos gallegos con un pleno de victorias.

La escuadra dirigida por Luis López-Tulla es cuarta clasificada con veinticinco puntos y una racha de dos victorias consecutivas, en los derbis. Los malos resultados con los que despidieron el 2025, dos derrotas seguidas en liga ente Melilla y Navalcarnero, respectivamente, son agua pasada.

Las castrexas llegan a pabellón de A Seca en noveno lugar y dieciocho puntos sumados. Su balance este curso es de cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. Tras las tres recientes derrotas, el equipo dirigido por Julio Delgado se impuso sobre el Burela por cero goles a cuatro en la última jornada y llega con ansias de mantener esa positiva dinámica.

Si las rojillas quieren seguir una semana más en los puestos de playoff por el título, recuperado el pasado martes en Ourense, deberá ganar o, al menos, tener un resultado mejor que su perseguidor, el Navalcarnero, que se encuentra a dos puntos de ellas, si quieren mantenerse en la zona de pugna por la liga a final de temporada.