El Marín vuelve a la competición esta tarde en Castro Urdiales

A las 17.00 horas, el equipo comandado por Raúl Jiménez vuelve a la competición liguera. Las marinenses llegan en cuarta posición, con treinta puntos y sumido en los puestos de pelea por el ascenso. Por su parte, las locales, la Agrupación Deportiva Mioño, se encuentran en novena posición con diecinueve puntos. Las castreñas suman seis triunfos, un empate y siete derrotas en liga, por lo que con el año nuevo van a buscar revertir ese balance negativo.

Un duelo que debe servir para que las marinenses no pierdan la comba de la cuarta plaza que ocupa el Bembrive vigués y seguir manteniendo a raya al Vilalba.

La formación blanquiazul ha completado tres sesiones de trabajo en la semana sin ninguna novedad salvo la reseñada de la baja de la brasileña Katiane Venancio. En la lista de expedicionarias estarán las tres guardametas Yuria Suto, Maialen y Cris, junto a Ceci, Cárol Agulla, Paola, Thais, Anna Shulha y Pili. No viajará Bibi y siguen recuperándose de sus lesiones Adriana y Lucía.