WATERPOLO
El CW Pontevedra vuelve de vacaciones con ocho partidos de autonómica
Los lerezanos se enfrentan al CW Coruña y al CW Lugo, en diferentes categorías
M.S.R.
Hoy y mañana darán comienzo la competición en las ligas gallegas de waterpolo. El CW Pontevedra afrontará un exigente arranque de temporada con un total de ocho partidos repartidos en dos jornadas.
La actividad comenzará el sábado en la piscina de Rías do Sur, donde el conjunto pontevedrés recibirá al CW Coruña Rías Altas para disputar cinco encuentros. La jornada se abrirá a las 13.30 horas con el partido de Liga Gallega Cadete, en el que participará el equipo masculino pontevedrés. A continuación, a las 14.30 horas, se jugará el encuentro correspondiente a la Liga Absoluta Masculina.
Tras la disputa del partido de Liga Nacional Femenina, continuará la competición autonómica. A las 17.45 horas será el turno de la Liga Alevín, con el equipo CWP Teucro, seguido a las 18.45 horas por el partido de Liga Infantil del conjunto Rías do Sur. La jornada de hoy se cierra con el encuentro del equipo Absoluto Femenino.
La mañana del domingo, el CW Pontevedra se desplazará a Lugo para enfrentarse al CW Lugo en tres nuevos compromisos. A las 10.30 horas jugará el equipo Infantil Rías do Sur, a las 11.30 horas lo hará el Infantil Boa Vila, y a las 12.45 horas cerrará la jornada el equipo Absoluto Femenino.
De este modo, el club pontevedrés inicia la Liga Galega con un intenso fin de semana de competición que pondrá en liza a gran parte de sus equipos.
