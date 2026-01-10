Cuánto pueden cambiar las cosas en un año

Las vueltas que puede dar la vida, aunque ya se intuya que son inexplicables, uno siempre se sorprende. Dos equipos que pelearon por el ascenso hace dos temporadas, que cayeron ante el filial de un equipo andaluz y que ascendieron juntos esta temporada, están siendo las revelaciones indiscutibles del Grupo I de Primera Federación. Avilés y Pontevedra cruzan sus caminos de nuevo esta tarde (Román Suárez Puerta, 18.30 horas), esta vez en una zona privilegiada de la división, con el objetivo de seguir haciendo méritos para alcanzar la permanencia virtual a la mayor brevedad posible.

El Avilés vuelve a su casa después del duro varapalo sufrido en O Couto, con la derrota por dos goles a uno. Su intención es levantarse de la derrota y seguir caminando hacia los puestos de playoff, alejándose así de la zona roja de la clasificación. Para la cita no podrán contar con toda su plantilla: Viti Díaz y Edu Cortina no entraron en la lista de convocados por lesión, mientras que el reciente fichaje, Christian Rivera, se ausentará al no tener todavía la ficha con el club. La duda será la presencia de Javi Cueto, que arrastra molestias y entra en convocatoria, pero no está previsto que juegue de partida.

Dani Vidal, entrenador local, destacó el gran momento que vive su rival, con un promedio de puntos muy alto: «Están en una dinámica muy positiva, con buenos resultados y confianza. Ganan partidos igualados por detalles, acciones a balón parado o individuales. Será clave cuidar todos los detalles y no concederles ni medio margen si queremos llevarnos los tres puntos», explicó.

El Pontevedra llega a tierras astures en plena efervescencia. Cuatro victorias consecutivas y cuartos clasificados, van a querer seguir instaurados en la zona privilegiada cueste lo que cueste. Los lerezanos no contarán con Álex González, sancionado y lesionado, y convocan a Brais Abelenda y Alain Ribeiro, pese que arrastran ambos. Los buenas noticias llegan por sus novedades: Álvaro Pérez y Alberto Gil se vestirán de granate por primera vez esta tarde.

Rubén Domínguez, entrenador visitante, destacó el gran año de su adversario y la peligrosidad de ellos en rueda de prensa. «Es un partido complicado ante un rival ascendido que está siendo, junto a nosotros, el equipo revelación de la temporada. Su entrenador ya hizo muy buenos años en el Nàstic de Tarragona. Son equipos muy intensos, que desde el 4-4-2 aprietan alto, hacen el partido incómodo y dominan bien el juego directo. Si están donde están es porque están haciendo muchas cosas bien», comentó.

Será la decimoquinta ocasión en que blanquiazules y granates se enfrenten en partido oficial. El balance es de cuatro victorias asturianas, cinco empates y cinco triunfos gallegos. El primer duelo entre ambos data de enero de 1998, el cual terminó con empate a unos en Pasarón. El choque más reciente data de marzo de 2025, el cual acabó con los tres punto en manos avilesinas tras vencer por la mínima en el Suárez Puerta.