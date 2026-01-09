«Los premios individuales no lo son todo, pero es imposible no ponerse contenta»

Carolina Assis Olim Mendonça Pedreira (Cascais, 2004) es la mejor jugadora joven del planeta. La futbolista de Poio, con pasado en Burela, Marín y Sporting de Portugal es el diamante en bruto que más brilla en el mundo del fútbol sala femenino. A sus veintitrés años es una de las mayores promesas del deporte del 40x20.

¿Qué pasó por su cabeza al conocer la noticia de que era la mejor jugadora joven del mundo?

Al final, aunque estés entre las diez mejores y sepas que es posible que seas una de ellas, nunca te lo esperas del todo. Sabes que puede pasar, pero cuando llega el momento y ves la noticia, es un orgullo muy grande. Me siento muy feliz y emocionada.

¿Cómo definiría su 2025?

Sobre todo fue un año de aprendizaje. Estar en un entorno de máximo nivel me permitió aprender mucho de las mejores jugadoras. También fue un año de sueños cumplidos, porque pude jugar mi primer Mundial.

¿Qué fue lo mejor y lo peor de su año en Burela?

Lo mejor, sin duda, fue jugar en Burela. Creo que en ese momento era el mejor equipo de fútbol sala del mundo, y poder ganar títulos con el club fue algo increíble para mí. Lo peor fue la situación del club y todo lo que pasó, que por desgracia no fue fácil. También tuve una pequeña lesión, pero. aun así, de ese año solo saco cosas buenas, porque fui feliz.

¿Y de este medio año en Poio?

Lo mejor es precisamente cómo me estoy sintiendo. Y espero que siga así y que no haya nada malo que destacar.

¿Fue sencillo el cambio de Burela a Poio?

Sí. Yo no pensaba que el cambio fuese a ser tan grande. Vienes de un equipo como Burela y quieres mantener el nivel de entrenamientos, de partidos y de exigencia, porque sabes que siempre estás luchando arriba. La verdad es que fue un cambio positivo y me sentí muy bien.

Hablaba antes del Mundial. ¿Cómo describiría esa experiencia única en Filipinas?

Fue lo mejor del mundo, literalmente. Viví para eso durante esos días y solo pensaba en el Mundial. Para mí, estar allí fue un orgullo enorme y me sentí la persona más feliz del mundo. Además, fue el primer Mundial femenino oficial de la historia y quedamos subcampeonas.

¿A qué le sabe este prestigioso premio?

Sabe a mucho trabajo. Trabajo para conseguir mis objetivos, que son ganar títulos con mi club y con la selección. Es verdad que los premios individuales no lo son todo, pero es imposible no ponerse contenta cuando llega un reconocimiento así.

Es su tercera temporada en Galicia, entre Marín, Burela y ahora, Poio, ¿cómo lleva esa morriña?

La verdad es que me encanta Galicia y jugar aquí es muy fácil porque está cerca de Portugal. Todo es bastante parecido y tengo la suerte de que mi familia puede acompañarme, venir a los partidos y verme. Cuando voy con la selección también puedo estar con ellos. El primer año cuesta más, pero luego te acostumbras.

¿Qué le diría hoy a esa niña que empezó a dar sus primeras patadas a un balón?

Yo a esa niña pequeña le diría que estoy muy orgullosa de ella, que todo el esfuerzo valió la pena y que siga haciendo siempre lo que más le gusta, que es jugar al fútbol sala. Que siga entrenando con la misma ilusión y felicidad que tuvo desde el primer día, porque al final eso es lo que te lleva lejos.

¿Y qué crees que esa niña pequeña le diría a usted ahora?

Creo que esa niña me diría que siga disfrutando, que no me olvide de por qué empecé, que siga jugando con esa pasión y esas ganas, porque al final sigo viviendo para esto y sigo siendo muy feliz dentro de la pista

Como recién galardonada, ¿cuáles son sus objetivos individuales para 2026 y los colectivos con el equipo?

A nivel individual, mi objetivo es aportar lo máximo posible al equipo, porque para eso vine a Poio. Ojalá pueda seguir contando con la selección también. A nivel colectivo, el objetivo es ganar títulos con Poio y seguir creciendo, compitiendo al máximo nivel y pelear por el Europeo con la selección.