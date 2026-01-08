Dani Selma y el Pontevedra separan sus caminos

El Pontevedra anunció en la mañana de ayer la desvinculación de Dani Selma como jugador de la entidad. «El Pontevedra Club de Fútbol informa de que Dani Selma deja de formar parte de la disciplina del primer equipo. El Club y el jugador han puesto fin a su vinculación, por lo que Dani Selma no continuará en la plantilla del Pontevedra CF», expone la nota enviada a los medios.

El delantero de La Eliana, formado en el fútbol sénior valenciano, llegó este verano procedente del Amorebieta y sumó trece encuentros disputados, en los que anotó un gol. Durante la tarde de ayer el Marbella, del Grupo II de Primera Fedración, anunció su incorporación hasta junio de este mismo año para reforzar el frente de ataque en la segunda vuelta.