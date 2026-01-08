Álvaro Pérez: «Me voy a dejar todo por esta camiseta»

Álvaro Pérez fue presentado como jugador del Pontevedra y desde este mismo miércoles ya está a las órdenes de Rubén Domínguez por los próximos meses. Tras la introducción del director deportivo, Jacobo Maestre, el madrileño ofreció una rueda de prensa en que demostró sus ganas y ambición para su recién estrenada etapa granate. «Llevo bastante tiempo hablando con el míster y la verdad es que la llegada ha sido espectacular. La ciudad es increíble y el vestuario, desde que he llegado, me ha acogido muy bien. Después de haber hecho tantos kilómetros y estar tan lejos de casa, ayuda mucho estar con compañeros así», exponía sobre su adaptación al equipo.

A la hora de tomar la decisión, el mismo defensa central, demarcación natural confirmada por él mismo ante su polivalencia como lateral, aseguró que el interés del club, el campoy la dinámica que lleva el equipo fueron las claves de que apostase por la capital del Lérez como destino. El futbolista de veintinueve años vuelve a la dinámica de competición tras esta primera vuelta sin pertenecer a ningún equipo, un ciclo de tiempo en que su preparación y trabajo no se vieron afectados pese a no estar en ritmo competitivo. «Llego bien. Me he estado cuidando al máximo, entrenando, no me he dejado. Todo eso ayuda mucho a la adaptación al equipo», explicó

A lo largo de su carrera, el madrileño afincado en Alicante siempre apostó por etapas de una duración prolongada en sus diferentes equipos, en especial sus dos temporadas en el Hércules y sus cinco años en el Intercity, club del que llega libre al no renovar el pasado junio de 2025. «Sí, no me gusta ir de un sitio a otro. Me gusta sentirme parte del equipo, sentir el club y dejarme todo por esa camiseta. Si son muchos años, mejor» relató ante los medios de comunicación. Pese a esa predilección, prefiere ir día a día y ve, a priori, con buenos ojos poder estar el próximo año en Pasarón, aunque él mismo asegura que todavía es muy temprano para hablar de ello y su objetivo es disfrutar de este tiempo. «A mí me gustaría disfrutar del fútbol estos cinco meses, que llevo ya bastante tiempo sin hacerlo, y luego Dios dirá. Ojalá que sí, a mí me gustaría continuar», manifestó.

Para todos aquellos que nunca vieron jugar a Pérez, él mismo se describe como una persona con mucho carácter, pese a la apariencia calmada que tiene, y muy pasional. «Aunque parezca que soy tranquilo, dentro del campo tengo bastante carácter. Soy muy pasional y me voy a dejar todo por la camiseta. Con balón haré lo que me pida el míster, pero lo que sí garantizo es que me voy a dejar la vida», confesó.

La defensa de esta temporada está siendo fundamental en la excelente primera vuelta del equipo. El exjugador herculano, además de destacar ese buen rendimiento, tiene muy claro su papel en la zaga. «Yo vengo a ayudar. He visto bastantes partidos del Pontevedra porque es un club que me gusta y la defensa la he visto muy bien. Los resultados lo dicen: están arriba. Yo vengo a aportar y ayudar; si tengo que jugar, bien, y si no, seguir ayudando», reconoce.