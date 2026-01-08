Alberto Gil firma por el Pontevedra tras rescindir con el Guadalajara

El Pontevedra suma su segunda incorporación del mercado de fichajes con la llegada de Alberto Gil (Valencia, 1997) a sus filas. El extremo derecho se suma al barco granate y vuelve a coincidir con Rubén Domínguez en un club, tras su etapa de dos temporadas y media juntos en el Ourense CF.

«El jugador refuerza el ataque del primer equipo para el tramo decisivo del curso, aportando velocidad y profundidad por banda», expone el comunicado expedido por parte de la entidad.

Su fichaje será, al igual que el reciente fichaje de Álvaro Pérez, hasta junio de este mismo año. Seis meses en los que el jugador valencianos volverá a tener ritmo competitivo tras la lesión sufrida este año con el Guadalajara, que le ha lastrado la primera vuelta. Con la disciplina alcarriana solamente disputo ocho encuentros desde agosto, el último en noviembre de 2025. Al igual que su nuevo compañero, su incorporación al trabajo no será inmediata y se dará en los próximos días.

Desde el propio equipo guadalajareño, por mediación de su entrenador, Pere Martí, hablan de que su marcha no se debe a la falta de confianza en él, sino a que «ha encontrado una opción que considera interesante ajustado a decisiones personales».

Alberto Gil refuerza así una demarcación muy necesaria en el esquema de Domínguez, que no cuenta con muchos efectivos, y que, desde el primer día de mercado, buscaba el Pontevedra cubrir.