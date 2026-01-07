FÚTBOL | 1ª Federación
La rampa de salida casi vacía anima a traer nuevas piezas
Las salidas de Denia y Conesa podrían cambiar la lista de deseos grana
REDACCIÓN
El mercado de fichajes no deja de hacer de las suyas en Pasarón. El movido verano en las oficinas del club, con incorporaciones de gran resultado, también trajo consigo a algunos futbolistas que, por diferentes motivos, están dejando su ficha libre para la segunda vuelta.
Este es el caso de Juanra Gómez, Pablo Hervías, Marcos Denia y Nico Conesa. Los cuatro futbolistas llegaron en el mercado estival para reforzar al club y, a excepción del primero que estaba en la rotación y estará lesionado durante varios meses tras sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior, ninguno de ellos encontró su sitio en Pontevedra.
La baja del zaguero ya está cubierta con Álvaro Pérez, sin embargo, a mayores de ese extremo para suplir la baja de Hervías, todo indica que el club tendrá que mover ficha para reforzarse en la medular y en la punta. Los efectivos actuales en el ‘9’ son Comparada y Selma (cuya presencia en el campo es muy improbable) y en el centro del campo son Yelko Pino, Tiago Rodríguez y Vidorreta, a los que se les pueden sumar Alain y Montoro como segundas demarcaciones.
