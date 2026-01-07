Un nuevo derbi, una nueva victoria

El Poio ganó su segunda cita contra un equipo gallego de esta semana. Después de superar al Burela, ayer se impusieron ante el Ourense con una actuación sólida en todas las fases del juego.

El inicio del partido fue inmejorable ara las locales, ya que a los treinta segundos, en un saque de esquina se adelantaron en el marcador. El remate en el área de Melli sorprendió a todas las rojillas, que iban a jugar cuesta arriba. La propuesta de Luis López-Tulla era clara: presión en tres cuartos de cancha, salida de tres desde atrás y una pívot muy fija que descargase a las bandas. El orden defensivo azul en los pasillos interiores dificultaba esa descarga, lo que obligaba a las acciones individuales. Ale de Paz, en un soberbio uno para uno, se deshizo de su su marca y devolvió el empate al marcador. Envalentonadas y manteniendo esa presión constante, las conserveras probaron suerte desde media distancia hasta que Èlia, aprovechando un error en salida local, robó el esférico y batió Uxía.

La vuelta del descanso, pese al inicio pausado de ambas escuadras, rápidamente se rompió el partido gracias a la apertura del Ourense hacia las bandas, abandonando esos pasillos centrales. El resultado fue el esperado, gol del empate a falta de diez minutos que abría un nuevo choque, aunque casi sin darse cuenta, a los veinte segundos, Montoro volvió a adelantara las suyas aprovechando un error grosero en salida de balón de las miñotas. Sin nada que perder ya, las locales apostaron por pedir un tiempo muerto y jugar con portera-jugadora la recta final del partido, lo que, lejos de acercarles en el marcador, les alejó más. Dos contras con el equipo demasiado separado, dos pases desde la banda derecha a la línea de gol y dos dianas, de Débora y Ale de Paz, respectivamente, para cerrar el resultado en el pabellón de Os Remedios.