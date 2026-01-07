POLIDEPORTIVO
293 ayudas al deporte de alto nivel de la provincia
Pontevedra es la provincia que recibe el mayor número de ayudas con casi la mitad de las dadas
REDACCIÓN
Pontevedra
La provincia de Pontevedra se sitúa como la gran beneficiaria de las ayudas DGAN–TAXAGAN 2025 resueltas por la Fundación Deporte Galego, dependiente de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, al alcanzar un total de 293 ayudas, la cifra más alta de Galicia.
Estas ayudas, dirigidas a deportistas gallegos de alto nivel, así como a técnicos, entrenadores, jueces y árbitros, alcanzan en este 2025 un récord histórico con una única convocatoria que suma 595 beneficiarios y un importe total de 840.320 euros. La provincia de Pontevedra lidera la distribución territorial, muy por delante de A Coruña (227 ayudas), Lugo (50) y Ourense (25).
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista