293 ayudas al deporte de alto nivel de la provincia

La provincia de Pontevedra se sitúa como la gran beneficiaria de las ayudas DGAN–TAXAGAN 2025 resueltas por la Fundación Deporte Galego, dependiente de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, al alcanzar un total de 293 ayudas, la cifra más alta de Galicia.

Estas ayudas, dirigidas a deportistas gallegos de alto nivel, así como a técnicos, entrenadores, jueces y árbitros, alcanzan en este 2025 un récord histórico con una única convocatoria que suma 595 beneficiarios y un importe total de 840.320 euros. La provincia de Pontevedra lidera la distribución territorial, muy por delante de A Coruña (227 ayudas), Lugo (50) y Ourense (25).