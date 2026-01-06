SALVAMENTO | Trofeo Caldas VilaTermal
Fin de semana histórico y vibrante con el Trofeo Caldas Vila Termal
Esta quinta edición contó con quince récords del campeonato, cinco gallegos y uno nacional
REDACCIÓN
Caldas de Reis acogió este fin de semana el V Trofeo Caldas Vila Termal, una edición histórica que reunió a casi cuatrocientos deportistas y confirmó la consolidación del evento como una de las principales citas del salvamento y socorrismo en piscina a nivel gallego y estatal.
La competición contó con la participación de quince clubes procedentes de Galicia, Cantabria y Castilla y León, y se desarrolló en las categorías infantil, cadete, absoluta y máster. Como novedad, se celebraron los primeros Juegos Alevines Caldas Vila Termal, una jornada no competitiva en la que participaron cincuenta y cinco niños y niñas, centrada en la convivencia, la iniciación deportiva y los valores del deporte base.
En el plano deportivo, el trofeo destacó por su elevado nivel, con la consecución de quince récords del campeonato, además de cinco récords gallegos y un récord de España, que se encuentra pendiente de validación. Entre las actuaciones más destacadas figuró la lograda por la deportista local Lidia Aboy en la prueba de cien metros aletas, uno de los grandes momentos del fin de semana.
En las clasificaciones por equipos, el SAL Laracha se impuso en la sesión infantil-cadete, mientras que el Club Acuático Umia fue el vencedor en la sesión absoluta-máster. En el cómputo global del trofeo, el primer puesto fue para el Club Acuático Umia, seguido del SAL Laracha y del Sysca.
