El Poio quiere una victoria en su regalo de los Reyes Magos

El Poio visita al Ourense (Os Remedios, 12.00 horas) en un nuevo derbi galego, el segundo de la semana de tres partidos (Burela, Ourense y Castro) que tienen programados. La victoria por dos tantos a cero en la casa del Burela levantó la moral de un cgrupo que se marchó al parón de Navidad con dos duras derrotas abultadas en liga frente a dos rivales de la zona alta: Melilla y Navalcarnero.

Los tres puntos obtenidos en Vista Alegre, sumado al empate del Futsal Alcantarilla en casa, hace que haya cuatro puntos de distancia entre el Poio, a uno del playoff, y las alcantarilleras, sus perseguidoras a cinco del playoff.

El equipo dirigido por Luis López Tulla tiene en su manos una oportunidad dorada de volver a los puestos marcados en verde en l atabla ante los complejos rivales de Roldán, Alcorcón y Navalcarnero, con duelo entre conjuntos madrileños incluido.

No será un rival, en absoluto, sencillo,pese a encontrarse en una situación clasificatoria diferente a las ourensanas. El equipo de la Cidade das Burgas llega en novena posición con dieciséis puntos a la misma distancia -siete puntos- de las cuartas clasificadas y de la escuadra que marca el descenso de categoría.