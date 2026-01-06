Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL SALA | Primera División

El Poio quiere una victoria en su regalo de los Reyes Magos

Las jugadoras de Luis López Tulla afrontan el segundo de los tres derbis de esta semana | Ganar podría devolver al equipo al top 4

Enfrentamiento de Copa de la Reina ante el Navalcarnero. | Gustavo Santos

MIGUEL SALGADO REBOREDA

Pontevedra

El Poio visita al Ourense (Os Remedios, 12.00 horas) en un nuevo derbi galego, el segundo de la semana de tres partidos (Burela, Ourense y Castro) que tienen programados. La victoria por dos tantos a cero en la casa del Burela levantó la moral de un cgrupo que se marchó al parón de Navidad con dos duras derrotas abultadas en liga frente a dos rivales de la zona alta: Melilla y Navalcarnero.

Los tres puntos obtenidos en Vista Alegre, sumado al empate del Futsal Alcantarilla en casa, hace que haya cuatro puntos de distancia entre el Poio, a uno del playoff, y las alcantarilleras, sus perseguidoras a cinco del playoff.

El equipo dirigido por Luis López Tulla tiene en su manos una oportunidad dorada de volver a los puestos marcados en verde en l atabla ante los complejos rivales de Roldán, Alcorcón y Navalcarnero, con duelo entre conjuntos madrileños incluido.

No será un rival, en absoluto, sencillo,pese a encontrarse en una situación clasificatoria diferente a las ourensanas. El equipo de la Cidade das Burgas llega en novena posición con dieciséis puntos a la misma distancia -siete puntos- de las cuartas clasificadas y de la escuadra que marca el descenso de categoría.

