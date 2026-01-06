FÚTBOL SALA | Primera División
El Poio quiere una victoria en su regalo de los Reyes Magos
Las jugadoras de Luis López Tulla afrontan el segundo de los tres derbis de esta semana | Ganar podría devolver al equipo al top 4
MIGUEL SALGADO REBOREDA
El Poio visita al Ourense (Os Remedios, 12.00 horas) en un nuevo derbi galego, el segundo de la semana de tres partidos (Burela, Ourense y Castro) que tienen programados. La victoria por dos tantos a cero en la casa del Burela levantó la moral de un cgrupo que se marchó al parón de Navidad con dos duras derrotas abultadas en liga frente a dos rivales de la zona alta: Melilla y Navalcarnero.
Los tres puntos obtenidos en Vista Alegre, sumado al empate del Futsal Alcantarilla en casa, hace que haya cuatro puntos de distancia entre el Poio, a uno del playoff, y las alcantarilleras, sus perseguidoras a cinco del playoff.
El equipo dirigido por Luis López Tulla tiene en su manos una oportunidad dorada de volver a los puestos marcados en verde en l atabla ante los complejos rivales de Roldán, Alcorcón y Navalcarnero, con duelo entre conjuntos madrileños incluido.
No será un rival, en absoluto, sencillo,pese a encontrarse en una situación clasificatoria diferente a las ourensanas. El equipo de la Cidade das Burgas llega en novena posición con dieciséis puntos a la misma distancia -siete puntos- de las cuartas clasificadas y de la escuadra que marca el descenso de categoría.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista
- Así será la Cabalgata de Reyes en Pontevedra: horario y recorrido
- Caballero: «Podemos contratar de forma inmediata un vuelo de Vigo a Londres»