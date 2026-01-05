ATLETISMO | Campeonato Gallego de Campo a Través
El Pinarium y La Gimnástica destacan en la competición autonómica
Marinenses y pontevedreses regresan exitosos del torneo celebrado en A Rúa
REDACCIÓN
El Campeonato Gallego de Campo a Través celebrado en A Rúa marcó el inicio oficial de la temporada 25/26 y dejó un balance muy positivo para los clubes gallegos, reflejando el alto nivel competitivo existente en todas las categorías. Tras el impulso de la San Silvestre, el cross volvió a ser protagonista en una cita con gran participación y presencia de los mejores equipos de la comunidad, evidenciando la apuesta de los clubes por reforzar sus estructuras y dar continuidad a proyectos deportivos sólidos.
La Gimnástica fue uno de los grandes referentes del campeonato, con una amplia cosecha de medallas y presencia constante en los podios. El club destacó especialmente en las categorías sub20 y sub23, tanto en pruebas individuales como por equipos, y confirmó su fortaleza colectiva con el triunfo del equipo absoluto femenino. A ello se sumaron los podios logrados por los conjuntos sub18 masculino y femenino, que refrendan el buen trabajo de base y la progresión del grupo.
Por su parte, el Club Deportivo Pinarium firmó una jornada histórica al proclamarse Campeón Gallego Absoluto masculino de campo a través por clubs. El conjunto marinense logró imponerse a los principales equipos de Galicia, alcanzando el primer título senior de este nivel para un club de Marín y asegurando su clasificación para el Campeonato de España por clubs, consolidándose como una de las referencias del cross gallego.
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas