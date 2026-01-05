El Pinarium y La Gimnástica destacan en la competición autonómica

El Campeonato Gallego de Campo a Través celebrado en A Rúa marcó el inicio oficial de la temporada 25/26 y dejó un balance muy positivo para los clubes gallegos, reflejando el alto nivel competitivo existente en todas las categorías. Tras el impulso de la San Silvestre, el cross volvió a ser protagonista en una cita con gran participación y presencia de los mejores equipos de la comunidad, evidenciando la apuesta de los clubes por reforzar sus estructuras y dar continuidad a proyectos deportivos sólidos.

La Gimnástica fue uno de los grandes referentes del campeonato, con una amplia cosecha de medallas y presencia constante en los podios. El club destacó especialmente en las categorías sub20 y sub23, tanto en pruebas individuales como por equipos, y confirmó su fortaleza colectiva con el triunfo del equipo absoluto femenino. A ello se sumaron los podios logrados por los conjuntos sub18 masculino y femenino, que refrendan el buen trabajo de base y la progresión del grupo.

Por su parte, el Club Deportivo Pinarium firmó una jornada histórica al proclamarse Campeón Gallego Absoluto masculino de campo a través por clubs. El conjunto marinense logró imponerse a los principales equipos de Galicia, alcanzando el primer título senior de este nivel para un club de Marín y asegurando su clasificación para el Campeonato de España por clubs, consolidándose como una de las referencias del cross gallego.