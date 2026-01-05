El partido que quieres jugar de niño y del que no te olvidas de mayor

Resguardados los tres puntos en el cesto granate, dos de los jugadores más destacados de la tarde, Raúl Marqueta y Tiago Rodríguez ofrecieron una rueda de prensa para hablar, aún con las pupilas dilatadas por la emotividad del desenlace. Ganar un derbi siempre es especial y mucho más cuando el desarrollo del partido implica la templanza y la sangre fría de una plantilla sometida en bloque bajo y muy desgastada en la parcela física.

Pese a lo que se suele decir, no siempre todas las victorias tienen el mismo sabor ni generan la misma sensación de alegría. «Estos partidos valen tres puntos igual que los demás, pero sí que son especiales porque ves Pasarón lleno, es muy bonito, ves cómo te animan, es contra un rival de ese nivel. Al final el Ferrol es un equipo que está hecho para ascender y tiene unos jugadores que no te lo voy a decir. Son partidos bonitos de ganar, la verdad», confesó el arquero.

«La victoria tiene un significado especial, tanto para nosotros, como para el club y la afición. Sabíamos que la afición tenía muchas ganas de este partido, eso se huele. Como jugador notas cuándo la afición quiere especialmente un partido. Creo que es el regalo perfecto de Reyes», explicó el atacante.

El ambiente vivido Pasarón, el mejor de toda la temporada con más de 8.500 aficionados en las gradas, entre verdes y granas, es un tema que ambos siempre tendrán en su recuerdo. «Personalmente es la primera vez en mi carrera que vivo un partido tan especial. Sales a calentar y ya ves un montón de gente; cuando salen los dos equipos al centro del campo y escuchas todo el ruido alrededor, es un partido que te pone la piel de gallina. Y si se resuelve como se resolvió... Es un partido que voy a recordar mucho tiempo», confesó el ‘24’.

«Nosotros sabíamos que era un partido muy importante para la afición, así nos lo han hecho saber. Sabíamos que ellos iban a venir con muchísima gente, como en los últimos desplazamientos. Es un equipo con mucha afición, igual que nosotros, y sabíamos que iba a ser un partido muy bonito de jugar y así ha sido. Sales al campo, ves los dos fondos llenos, la gente animando... Son partidos que de pequeño sueñas jugar de mayor, y hoy ha sido uno de ellos», reconocía el maño.

El discurso desde el cuerpo técnico pasa por la cautela y a calma hasta lograr el objetivo de la permanencia, aunque es imposible no soñar con el futuro en la segunda vuelta. «Tenemos treinta puntos y no hemos acabado la primera vuelta. Eso de marcarse objetivos o soñar… ahora viene una racha mala y parece que somos todos muy feos y muy malos. Yo creo que aquí es partido a partido. Esta semana preparar el partido de Avilés. Tenemos treinta puntos, nos quedan aún diecisiete para cumplir el objetivo, recordando que somos un equipo recién ascendido y que hay que hacer 47 puntos», explicó el ‘1’.

«Tenemos que ser cautos. Somos un equipo recién ascendido y lo primero es pensar en la salvación, pero nada es casualidad. No van cinco o seis jornadas, queda un partido de la primera vuelta y hoy dormimos terceros, si no me equivoco. Tenemos que ser cautos, pero también ambiciosos. Si el equipo da de sí y vemos que somos capaces, ¿por qué no pensar más adelante en cosas bonitas? La ambición es importante», relataba el ourensán.

La semana que viene, en el duelo de ascendidos en situación privilegiada en la tabla, los hombres de Rubén Domínguez viajarán hasta el Román Suárez Puerta para medirse con el Real Avilés, un equipo que se encuentra peleando por el playoff pese a su derrota de este fin de semana en O Couto ante el Ourense CF.